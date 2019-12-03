Происшествия
Собственника полыхающего в Шушарах склада МЧС принуждало разобраться с серверной. Проверяющие не нашли там установок пожаротушения
К владельцу контейнерной площадки, что с ночи 3 декабря горит на юге Петербурга, у контролирующих органов неоднократно возникали вопросы по пожарной, экологической и энергобезопасности.
По данным «Фонтанки», с плановой проверкой инспекторы МЧС приходили на Московское шоссе, 54 в феврале 2018 года. В том же марте Игорю Карасеву, как представителю АО «Логистика-Терминал», было выдано предписание в срок до февраля 2019-го устранить нарушение. Надзор обнаружил, что «серверная, площадью более 24 м. кв. не оборудована установками автоматического пожаротушения». В отчете проверки, который формирует система СПАРК, по состоянию на нынешний декабрь, не содержится отметки о выполнении предписания.
В октябре 2018 года уже со внеплановой проверкой в логистический центр приходили специалисты петербургского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Подозрения оправдались – АО не выполнило их предыдущее предписание.
Ранее, в апреле 2017 года, инженер по охране окружающей среды Олег Гармаш был оштрафован на 3,5 тысячи рублей по статьям 8.1 и 8.13 административного кодекса. К ответу также привлекли юридическое лицо – АО «Логистика-Терминал». Правовые нормы предусматривают наказание за пренебрежение экологическими требованиями «при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов» и штрафуют за недостаточную охрану «водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение».
В содержащемся в СПАРКе отчете указано, что предписания от 2017 года исполнены, но октябрьская проверка была связана с тем, что истекал срок устранения тех самых нарушений, и контроль выяснил, что с водными объектами на Московском шоссе по-прежнему не бережны. АО «Логистика-Терминал» имеет право на сброс сточных вод в реку Кузьминка.
Последние претензии к АО «Логистика-Терминал» возникали у Ростехнадзора. В апреле 2019-го Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору было недовольно тем, как у стивидора обстоят дела с электрохозяйством. Согласно СПАРКу, устранить четыре выявленных нарушения необходимо до 13 января 2020 года.
К восьми утра 3 декабря мощный пожар на площадке АО «Логистика-Терминал» локализован. Спасатели блокировали огонь, ограничив его площадью 12 тысяч квадратных метров. Ранг происшествия понижен до третьего. Погибших и пострадавших нет. К тушению привлечены два пожарных поезда. На месте работают дознаватели. Все последние новости собраны в онлайн-трансляции «Фонтанки».
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Справка:
АО «Логистика-Терминал» управляет железнодорожным терминалом в Шушарах. Он специализируется на обработке контейнеров, включая услуги по перегрузке на различные виды транспорта, долгосрочное и временное хранение больших партий контейнеров. В сентябре 2019 года АО «Логистика-Терминал» за 1,9 млрд рублей было продано ПАО «Трансконтейнеру». Это серьезный игрок на рынке грузоперевозок.
В ноябре государство проводило аукцион по продаже основной доли железнодорожного оператора «Трансконтейнер». Право на приватизацию выиграла ГК «Дело» Сергея Шишкарева. Компания подняла цену за актив вдвое выше стартовой, писал РБК. Речь шла о 50% плюс двух акций, которые находились под контролем «дочки» РЖД — Объединенной транспортно-логистической компании. Оставшийся пакет распределен следующим образом: 24,5% принадлежат структуре Романа Абрамовича и Александра Абрамова ООО «Енисей Капитал», 24,8% — у ВТБ, еще 0,3% контролирует сторонний инвестор.