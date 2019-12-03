Собственника полыхающего в Шушарах склада МЧС принуждало разобраться с серверной. Проверяющие не нашли там установок пожаротушения

К владельцу контейнерной площадки, что с ночи 3 декабря горит на юге Петербурга, у контролирующих органов неоднократно возникали вопросы по пожарной, экологической и энергобезопасности.

По данным «Фонтанки», с плановой проверкой инспекторы МЧС приходили на Московское шоссе, 54 в феврале 2018 года. В том же марте Игорю Карасеву, как представителю АО «Логистика-Терминал», было выдано предписание в срок до февраля 2019-го устранить нарушение. Надзор обнаружил, что «серверная, площадью более 24 м. кв. не оборудована установками автоматического пожаротушения». В отчете проверки, который формирует система СПАРК, по состоянию на нынешний декабрь, не содержится отметки о выполнении предписания.

В октябре 2018 года уже со внеплановой проверкой в логистический центр приходили специалисты петербургского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Подозрения оправдались – АО не выполнило их предыдущее предписание.

Ранее, в апреле 2017 года, инженер по охране окружающей среды Олег Гармаш был оштрафован на 3,5 тысячи рублей по статьям 8.1 и 8.13 административного кодекса. К ответу также привлекли юридическое лицо – АО «Логистика-Терминал». Правовые нормы предусматривают наказание за пренебрежение экологическими требованиями «при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов» и штрафуют за недостаточную охрану «водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение».

В содержащемся в СПАРКе отчете указано, что предписания от 2017 года исполнены, но октябрьская проверка была связана с тем, что истекал срок устранения тех самых нарушений, и контроль выяснил, что с водными объектами на Московском шоссе по-прежнему не бережны. АО «Логистика-Терминал» имеет право на сброс сточных вод в реку Кузьминка.





Последние претензии к АО «Логистика-Терминал» возникали у Ростехнадзора. В апреле 2019-го Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору было недовольно тем, как у стивидора обстоят дела с электрохозяйством. Согласно СПАРКу, устранить четыре выявленных нарушения необходимо до 13 января 2020 года.

К восьми утра 3 декабря мощный пожар на площадке АО «Логистика-Терминал» локализован. Спасатели блокировали огонь, ограничив его площадью 12 тысяч квадратных метров. Ранг происшествия понижен до третьего. Погибших и пострадавших нет. К тушению привлечены два пожарных поезда. На месте работают дознаватели. Все последние новости собраны в онлайн-трансляции «Фонтанки».