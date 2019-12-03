Из однушки на Московском спасли четверых детей. Очевидцы рассказали о загоревшемся холодильнике

Квартирный пожар побеспокоил обитателей Московского района Петербурга вечером 2 декабря. О полыхающем пламени из окна 207-го дома на Московском проспекте рассказали очевидцы в социальных сетях.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 23.23, уточнили в ведомстве. Огонь полыхал на кухне однушки на 23 этаже. До прибытия спастелей квартиру покинули пять человек, в том числе четверо детей в возрасте от 6 месяцев до 9 лет. Малышей увезли для осмотра в больницу.

Из соседних квартир эвакуировали 20 жильцов. Ликвидировать огонь удалось к 23.43. По словам очевидцев, пожар мог начаться из-за сломавшегося холодильника.



