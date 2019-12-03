Пока еще зима. Скользим

Снег, которым к вечеру понедельника присыпало слякоть, сегодня точно не растает. Синоптики обещают весь день стабильный минус.

Как сообщает 3 декабря ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», вторник пройдет преимущественно без осадков. Но с умеренным западным ветром.

Температура воздуха ночью опустится до – 5 градусов, а днем достигнет -1...-3.

Атмосферное давление будет повышаться.





Водителей особо предупреждают, что на дорогах будет гололедица