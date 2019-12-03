Пока еще зима. Скользим
Снег, которым к вечеру понедельника присыпало слякоть, сегодня точно не растает. Синоптики обещают весь день стабильный минус.
Как сообщает 3 декабря ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», вторник пройдет преимущественно без осадков. Но с умеренным западным ветром.
Температура воздуха ночью опустится до – 5 градусов, а днем достигнет -1...-3.
Атмосферное давление будет повышаться.
Водителей особо предупреждают, что на дорогах будет гололедица