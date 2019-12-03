Зима утверждает в Петербурге «красные» пробки. ЗСД затормозили неловкие водители

Утром 3 декабря загруженность дорог Петербурга достигла к 8:50 «красных» 7 баллов (цвет означает низкую скорость передвижения по городу), а к 9 часам вернулась к «жёлтым» 6 баллам. В понедельник, 2 декабря, после снегопада пробки также взяли «семёрку», а до этого в течение всей осени обычный максимум составлял 6 баллов, а иногда и 5.

Образовалось несколько необычных пробок. На ЗСД у съезда на набережную Макарова при движении с севера на юг произошло ДТП. Движение затруднено, для проезда открыта одна полоса, предупреждает «Магистраль северной столицы» в приложении «Ваш ЗСД». По данным «Яндекс.Карт», пробка из-за ДТП выросла примерно до 3 километров.

Пробку длиной 4,6 километра сервис «Яндекса» зафиксировал в 8:18 на Мурманском шоссе, на участке от пруда возле карьера до эстакады над железной дорогой. Обычно этот участок проезжают за 3 минуты, сегодня же на него уходит более получаса.





Плотно, как обычно, на внутреннем кольце КАД между «Колой» и вантовым мостом (хотя никаких ремонтов там уже нет), а также на дублирующей эту часть КАД Народной улице. Пробки образовались и на других въездных магистралях, а также в спальных районах и в центре.