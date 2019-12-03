В Веселом Поселке не успели спасти тинейджера. Его нашли между этажами

В жилом доме на проспекте Большевиков обнаружен мёртвым 16-летний юноша. Тело с признаками насильственной смерти на чёрной лестнице между 22 и 23 этажами нашли днем 2 декабря.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), полиция с места происшествия изъяла шарф, мобильный телефон и ноутбук. Последнее время молодой петербуржец не учился и не работал. Проживал недалеко от места трагедии, на Октябрьской набережной, вместе с отцом, работавшим водителем, и мачехой – продавщицей в «Пятерочке».



