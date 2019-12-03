Фото разбившегося на Луне индийского лунохода «Викрам» опубликовало NASA

Лунный орбитальный спутник NASA нашел на поверхности Луны обломки индийского аппарата «Викрам», который еще в сентябре потерпел крушение при заходе на посадку.

Фотографии останков аппарата управление опубликовало в своем аккаунте в twitter.

The #Chandrayaan2 Vikram lander has been found by our @NASAMoon mission, the Lunar Reconnaissance Orbiter. See the first mosaic of the impact site https://t.co/GA3JspCNuh pic.twitter.com/jaW5a63sAf — NASA (@NASA) December 2, 2019





«Наша лунная миссия обнаружила спускаемый аппарат «Викрам» проекта «Чандраян-2». Перед вами – следы из района жесткой посадки», – сообщает космическое агентство США.

Индийский посадочный модуль «Викрам», как пишут 3 декабря РИА Новости, должен был совершить посадку в районе южного полюса Луны 7 сентября. Однако на Земле потеряли с ним связь за несколько минут до предполагаемого прилунения. Как выяснилось, аппарат отклонился от заданной траектории и ударился о лунную поверхность.

«Викрам» должен был доставить на поверхность Луны небольшой шестиколесный ровер «Прагьян», в цели которого входило за лунные сутки изучить минералогический и элементный состав лунной поверхности, а также зарегистрировать местную сейсмическую активность.

В проект «Чандраян-2» Индия вложила 125 миллионов долларов. И в случае успеха стала четвертой страной в мире (после СССР, США и Китая), совершившей мягкую посадку на поверхности естественного спутника Земли.