Происшествия
Владелец гаража на Мебельной отметит юбилей уголовным делом. Он метнул гранату к ногам чиновника Смольного
После вооруженной «защиты» гаражей от чиновников Смольного в Приморском районе возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 3 декабря.
Накануне сотрудники полиции задержали 29-летнего владельца гаража на улице Мебельной. Своё имущество горожанин пытался защитить с помощью оружия. «Я не шучу. Ребята, выходим», – кричал он, размахивая автоматом и гранатой. Затем лимонка полетела к ногам специалиста комитета по контролю за имуществом и взорвалась.
У зачинщика беспорядков изъяли страйкбольный автомат Калашникова и две пиротехнические светошумовые гранаты. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Агрессор отпущен под подписку о невыезде, завтра он отметит 30-летний юбилей. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.
Справка:
Договор аренды участка под гаражно-боксовую автостоянку на территории вблизи дома 12 по Мебельной улице был заключён с Приморской общественной организацией Всероссийского общества автомобилистов. Затем его расторгли. Таким образом, сейчас гаражи занимают территорию незаконно, утверждают чиновники.
На месте гаражей должен появиться завод по выпуску фасовочно-упаковочного оборудования. На прошлой неделе Смольный согласовал АО «Таурас-Феникс» проект планировки территории, а губернатор Петербурга Александр Беглов назвал проект «хорошим». Жители Приморского района ранее выступили против. Они недовольны близостью будущего производства к жилым домам.