Владелец гаража на Мебельной отметит юбилей уголовным делом. Он метнул гранату к ногам чиновника Смольного

После вооруженной «защиты» гаражей от чиновников Смольного в Приморском районе возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 3 декабря.

Накануне сотрудники полиции задержали 29-летнего владельца гаража на улице Мебельной. Своё имущество горожанин пытался защитить с помощью оружия. «Я не шучу. Ребята, выходим», – кричал он, размахивая автоматом и гранатой. Затем лимонка полетела к ногам специалиста комитета по контролю за имуществом и взорвалась.

У зачинщика беспорядков изъяли страйкбольный автомат Калашникова и две пиротехнические светошумовые гранаты. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Агрессор отпущен под подписку о невыезде, завтра он отметит 30-летний юбилей. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.



