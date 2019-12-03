Из судов, больниц и магазинов эвакуировали более 10 тысяч петербуржцев

Более 10 тысяч петербуржцев попали под волну «минирований» накануне. В городе проверяли не только суды и торговые центры, но и больницы, а также поезда метро.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), спам-рассылки днем 2 декабря начали приходить с половины двенадцатого. «Письма счастья» получили и начали проверку 7 судов, 16 медицинских учреждений, 37 торговых комплексов. Также по команде из ФСБ полиции было поручено отреагировать на письмо еще от 30 ноября о заминировании нескольких вагонов электропоездов метрополитена. Работы в подземке начали с 13.33, на десяти конечных станциях тщательно осматривали прибывающие составы. Это не отразилось на графике движения поездов. Взрывчатки нигде не нашли.

В мероприятиях задействовали 396 сотрудников органов внутренних дел. Эвакуировали из зданий 10 651 человека.

Осмотры завершили к восьми вечера. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





Подробнее о нынешней волне «минирований» читайте в тексте «Фонтанки».