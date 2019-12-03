Визг дрифтеров на Стачек мешает петербуржцам. Вместо сна они снимают видео

Ночной дрифт на Комсомольской площади, что на пересечении проспекта Стачек и Краснопутиловской улицы, снял на видео из окна жилого дома петербуржец, которому продолжительные завывания мешали спать.

«Почти каждую ночь не дают уснуть! Постоянно подвергают риску ДТП других участников дорожного движения», – жалуется автор видео 3 декабря в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Водители «Жигулей» наворачивают круги по площади в управляемых заносах, соседство с другими транспортными средствами, в том числе едущий мимо троллейбус, их не смущает.

Хорошо, что хотя бы не днём, пишут в комментариях зрители. Кто-то предлагает повысить штраф за «упражнения» на улицах, кто-то замечает, что проблему решит один лежачий полицейский, другие припоминают более безопасные места, типа пустых парковок или специальных полигонов.





Проблема дрифтеров и стритрейсеров актуальна для Петербурга. Любители погонять устраивают заезды даже в самом центре города. После того, как в июле 2018 года под колесами «гонщика» на Невском проспекте погибла заслуженная балерина Мариинского театра, полиция усилила охоту на стритрейсеров. После жалоб на дрифтеров прокуратура заставила «Ленту» на Лиговском оборудовать свою парковку неровностями. Сами «спортсмены» говорят, что для них в Петербурге нет подходящих площадок.

По закону их действия могут быть квалифицированы по статьям 12.14 и 12.15 КоАП РФ, то есть как нарушения правил маневрирования и расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона. За это полагается штраф и лишение прав. Отдельный законопроект о введении ответственности для уличных гонщиков российское правительство не поддержало.