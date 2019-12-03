«Пьяный самолет». Основной борт, на котором передвигается по миру премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выбыл из строя

Самолет Трюдо при попытке попасть в ангар столкнулся с его стеной. И попал в ремонт до августа 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости 3 декабря со ссылкой на местные СМИ.

Так, телеканал CTV, обративший внимание на то, что Трюдо полетел на саммит НАТО в Лондоне на другом самолете ВВС, со ссылкой на вооруженные силы Канады сообщает, что инцидент произошел 18 октября текущего года на военной авиабазе в городе Трентон, провинция Онтарио:

«Тогда самолет врезался в ангар и получил значительный ущерб», – сообщает канал.

Именно этот борт всегда отвозил премьер-министра на международные мероприятия. Сейчас у Трюдо есть выбор из четырех самолетов, которые могут использоваться взамен аварийного в зависимости от того, чего потребует ситуация.



