Пожар в промзоне в Шушарах локализован

ГУ МЧС по Петербургу, как и обещало, локализовало к 8 утра возгорание ангара на Московском шоссе, 54. «Четвертый» повышенной номер сложности тоже снят.

Как сообщает пресс-служба управления, в 07:59 локализация на площади 12000м.кв.

«Отказ №4, работаем по №3», – уточняют пожарные.

Возгорание ангара, который принадлежит логистической компании, начался в 02.13, в 02.59 ранг пожара был увеличен до номера 4. К тушению привлечены 220 человек личного состава пожарной службы и 49 единиц техники, в том числе – пожарный поезд.





На месте работала передвижная химико-радиометрическая лаборатория, замеры которой не нашли в воздухе вредных веществ.