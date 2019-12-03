Больше 9 трлн рублей потратят россияне на выплаты по кредитам и ЖКХ в 2019 году

Критичным называют эксперты долю доходов, которые жители России в этом году потратят на обязательные платежи по кредитам. Дальше только неплатежи. Об этом 3 декабря пишут «Известия».

Газета ссылается на исследование «БКС Премьер», согласно которому в общей сложности по итогам 2019 года россияне потратят 9,3 трлн рублей на обязательные платежи — оплату кредитов, ЖКХ и налогов. С прошлого года эта сумма увеличилась на 10%.

Так в 2018 году на выплаты по кредитам пришлась 9,6% доля дохода населения, еще 5% – ЖКХ и налоги. А уже в этом на кредиты уйдет 10,4% доходов, на ЖКХ и налоги — 4,9%.

Эксперты указывают, что из-за роста доли обязательных платежей возникает риск неплатежей.





«Номинальные доходы растут на 3–4% в год, а кредитование почти на 20%, что приводит к структурным изменениям. Доля обязательных платежей свыше 15% уже критическая, и она будет расти, поэтому возрастают риски неплатежей», — считает заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Алексей Ведев.

При этом ЦБ единственным выходом в борьбе с закредитованностью населения видит — повышения коэффициентов за риск при получении второго или третьего кредита.