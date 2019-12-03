Себе — новый телефон, другу — шоколадку. Россияне планируют потратить на новогодние подарки на себя самих почти вдвое больше, чем на своих возлюбленных

Подарки на сумму в среднем в 10 тысяч рублей готовы подарить самим себе жители России, тогда как второй половинке достанутся презенты на сумму в два раза меньше – 5,9 тысячи. Данные исследования 3 декабря приводят РИА Новости.

Себе в подарок россияне хотят приобрести в 26% – новую одежду, обувь и аксессуары, в 14% – гаджеты и мелкую электронику, в 10% – бытовую технику , товары для дома и декора интерьера. Максимальная сумма трат обозначена была респондентами в 10 тысяч. Товары этих же категорий на 5900 рублей и не больше планируют купить в подарок любимым.

А вот родственникам и друзьям опрашиваемый готов приобрести шоколадные конфеты в коробках (15% опрошенных), одежда, обувь и аксессуары (14%), игрушки (11%), изделия для дома и интерьера (9%), шоколад в плитках (9%).



