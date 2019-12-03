Что бывает, когда один на красный стартует, а другой – заканчивает, камеры на П.С. сняли с двух ракурсов

Камеры наружного наблюдения с двух ракурсов сняли последствия спешки на дороге: один водитель выехал на перекрёсток раньше положенного, когда зелёный ещё не загорелся, а другой надеялся «закончить проезд», когда зелёного уже не было.

ДТП произошло в ночь с 3 на 4 декабря на пересечении Большого проспекта П.С. и Ждановской набережной, при въезде на Тучков мост. По словам очевидцев, столкнулись «Мерседес», стартовавший с проспекта Добролюбова в сторону Ждановской, а «Шкода Октавия», летевшая с Большого проспекта на мост. Видео размещено в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Мерседес», получив удар в бок, прокатился несколько десятков метров и преодолел весь газон. Чудом под удар не попали стоящие на светофоре машины и автомобиль, поворачивавший на мост направо со Ждановской набережной.





«Проезжал сейчас мимо. Ладно «Мерс», там «Октавия» без морды стоит благодаря такому «углу». И главное, что номера с «Мерса» уже сняли», – рассказывает в группе Игорь.