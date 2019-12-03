Смольный: Пожар в Шушарах на экологии пока не отразился

Первые данные о содержании воздуха в районе большого пожара на юге Петербурга поступили из передвижной химико-радиометрическая лаборатории. Местные жители могут дышать спокойно.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по законности и правопорядку, проведены замеры в близлежащих пунктах, превышения концентрации вредных веществ нет.

Лаборатория на месте пожара на Московском шоссе 54 работает несколько часов. Пожар там начался 3 декабря в 02.13, в 02.59 ранг пожара был увеличен до номера 4. К тушению привлечены 220 человек личного состава пожарной службы и 49 единиц техники, в том числе – пожарный поезд. По оперативной информации МЧС, горит объект «Терминал Логистик» на площади 12 тысяч кв м.

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