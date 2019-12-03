Европейским авиакомпаниям рекомендуют облетать Египет стороной

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) признало высокими риски полетов над Синайским полуостровом в воздушном пространстве Египта. Об этом сообщает ассоциация туроператоров России 3 декабря.

Агентство уточняет, что летать над полуостровом безопаснее всего на высоте не ниже 25 000 футов (6620 метров). Аналитики EASA опираются в выводах на информацию Федерального авиационного управления США, которое утверждает, что гражданские самолеты, пролетающие над Синаем, подвергаются риску террористических атак с применением ракетного оружия, которое способно поражать цели на высоте более шести тысяч метров.

«Поэтому пассажирским лайнерам не рекомендуется летать над Египтом на низкой высоте. Предупреждение действует до 30 марта 2020 года», – сообщает ассоциация.

Россия прекратила полеты в Египет после трагедии 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.





В последний год ведутся переговоры о возвращении российских авиакомпаний в Египет. В декабре этого года специалисты планируют проинспектировать безопасность аэропортов страны.