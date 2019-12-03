«Пожар окружен». МЧС планирует локализовать возгорание в промзоне на юге Петербурга в ближайший час

Пожарным удалось снять угрозу дальнейшего распространения огня в промзоне с объектами Санкт-Петербургской таможни. Однако у огнеборцев наблюдаются затруднения с подъездами к источникам воды.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городского управления МЧС, площадь возгорание удалось остановить на 12000 кв. м. Внутрь пожарные не проникают из-за повышенного риска для личного состава. Пострадавших нет. О причинах возгорания пока говорить рано.





Планируемое время локализации к 8 утра.

Первые сообщения о пожаре в Шушарах поступили 3 декабря в 02.13, в 02.59 ранг пожара был увеличен до номера 4. К тушению привлечены 220 человек личного состава пожарной службы и 49 единиц техники, в том числе – пожарный поезд. Для контроля состояния воздуха на месте пожара в районе Шушар работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Пламя тушат в промзоне на Московском шоссе, 54. По этому адресу расположена Санкт-Петербургская таможня. По словам начальника ГУ МЧС Алексея Аникина, горит объект «Терминал Логистик».