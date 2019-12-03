Пожар на контейнером терминале в Шушарах. Онлайн

Горит складской комплекс, территория 12 тысяч квадратных метров.

03 декабря, 06:48 МЧС делится кадрами тушения с воздуха. Выглядит действительно впечатляюще: Смотреть в новом окне ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

03 декабря, 06:39 Напомним, что на месте работает передвижная лаборатория, которая контролирует качество воздуха и концентрацию вредных веществ. На настоящий момент сообщений о превышении ПДК не поступало. Погодная карта и данные о ветре таковы: скриншот/Яндекс.Погода

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Для просмотра в полный размер кликните мышкой

03 декабря, 06:38 Пожар и со стороны выглядит внушительно:







03 декабря, 06:36 На тушении пожара работают два пожарных поезда.

03 декабря, 06:31 Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки, пока в районе тушения относительно спокойно - есть незначительные задержки для движения автотранспорта на Московском шоссе - однако водителям стоит заранее продумать маршрут, так как к обыной утренней загруженности сегодня добавились чрезвычайные обстоятельства: Фото: скриншот приложения Яндекс.Пробки

03 декабря, 06:20 Корреспондент "Фонтанки" делится впечатлениями с места событий. Он наблюдает густо-черный дым, но при этом отчетливого запаха горящего каучука, резины в окрестностях пока нет.

03 декабря, 06:18 Свежие кадры с места пожара: Смотреть в новом окне ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

03 декабря, 06:13 "Логистика-Терминал" принадлежит серьезному игроку на рынке контейнерых перевозок - ПАО "Трансконтейнер". В ноябре государство проводило аукцион по продаже основной доли в ПАО. Аукцион по приватизации железнодорожного оператора «Трансконтейнер» выиграла ГК «Дело» Сергея Шишкарева, поднявшая цену за актив вдвое выше стартовой, писала РБК. Речь шла о 50% плюс двух акций, которые находились под контролем «дочки» РЖД — Объединенной транспортно-логистической компании. Оставшийся пакет распределен следующим образом, отмечало издание : 24,5% принадлежат структуре Романа Абрамовича и Александра Абрамова ООО «Енисей Капитал», 24,8% — у ВТБ, еще 0,3% контролирует сторонний инвестор.

03 декабря, 06:04 По предварительным данным, возгорание произошло на территории комплекса компании "Логистика терминал". На официальном сайте фирмы можно увидеть, как площадка выглядит: Официальный сайт компании "Логистика терминал"

03 декабря, 05:49 Судя по всему, горит вот этот объект: "АО "Логистика-Терминал" (ЛТ) - многофункциональный логистический комплекс, обеспечивающий полный спектр услуг по обработке контейнерных и генеральных грузов. Первый «сухой порт» на территории Российской Федерации. Расположен в 17-ти км от территории Морского порта "Большой порт Санкт-Петербург") в промышленной зоне Шушары. Связан с Первым контейнерным терминалом (ПКТ) единой IT-системой. Обеспечивает обработку грузов клиентов всех морских терминалов и любых экспедиторских компаний".

03 декабря, 05:46 По словам главы ГУ МЧС, горит каучук и стройматериалы. Горение сильное, но прямой опасности для людей нет. Хотя неизвестно пока есть ли опасность в связи с продуктами горения этого каучука, для этого и понадобилась лаборатория.

03 декабря, 05:45 А вот так пожар выглядит со стороны жилых домов: Фото: скриншот/соцсети

03 декабря, 05:40

03 декабря, 05:30 Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе чрезвычайного ведомства, впечатляющее размерами пламя тушат в промзоне на Московском шоссе, 54. По этому адресу расположена Санкт-Петербургская таможня. По словам начальника ГУ МЧС Алексея Аникина, горит объект «Терминал Логистик». «Для контроля состояния воздуха на месте пожара в районе Шушар работают передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы Комитета по природопользованию и Роспотребнадзор», – говорится в сообщении ГУ МЧС. Штаб пожаротушения возглавляет начальник ГУ МЧС по Петербургу. Ранее сообщалось, что сообщение о пожаре поступило в 02.13, в 02.59 ранг пожара был увеличен до номера 4.

03 декабря, 05:00 Общая площадь склада 12 тысяч кв. метров, активно полыхает на 6 тысячах кв. м.