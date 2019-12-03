Происшествия
Пожар на контейнером терминале в Шушарах. Онлайн
Горит складской комплекс, территория 12 тысяч квадратных метров.
ГУ МЧС по СПб
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МЧС делится кадрами тушения с воздуха. Выглядит действительно впечатляюще:
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Напомним, что на месте работает передвижная лаборатория, которая контролирует качество воздуха и концентрацию вредных веществ. На настоящий момент сообщений о превышении ПДК не поступало. Погодная карта и данные о ветре таковы:
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Пожар и со стороны выглядит внушительно:
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На тушении пожара работают два пожарных поезда.
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Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки, пока в районе тушения относительно спокойно - есть незначительные задержки для движения автотранспорта на Московском шоссе - однако водителям стоит заранее продумать маршрут, так как к обыной утренней загруженности сегодня добавились чрезвычайные обстоятельства:
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Корреспондент "Фонтанки" делится впечатлениями с места событий. Он наблюдает густо-черный дым, но при этом отчетливого запаха горящего каучука, резины в окрестностях пока нет.
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Свежие кадры с места пожара:
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"Логистика-Терминал" принадлежит серьезному игроку на рынке контейнерых перевозок - ПАО "Трансконтейнер".
В ноябре государство проводило аукцион по продаже основной доли в ПАО. Аукцион по приватизации железнодорожного оператора «Трансконтейнер» выиграла ГК «Дело» Сергея Шишкарева, поднявшая цену за актив вдвое выше стартовой, писала РБК. Речь шла о 50% плюс двух акций, которые находились под контролем «дочки» РЖД — Объединенной транспортно-логистической компании. Оставшийся пакет распределен следующим образом, отмечало издание : 24,5% принадлежат структуре Романа Абрамовича и Александра Абрамова ООО «Енисей Капитал», 24,8% — у ВТБ, еще 0,3% контролирует сторонний инвестор.
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По предварительным данным, возгорание произошло на территории комплекса компании "Логистика терминал". На официальном сайте фирмы можно увидеть, как площадка выглядит:
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Судя по всему, горит вот этот объект: "АО "Логистика-Терминал" (ЛТ) - многофункциональный логистический комплекс, обеспечивающий полный спектр услуг по обработке контейнерных и генеральных грузов. Первый «сухой порт» на территории Российской Федерации. Расположен в 17-ти км от территории Морского порта "Большой порт Санкт-Петербург") в промышленной зоне Шушары. Связан с Первым контейнерным терминалом (ПКТ) единой IT-системой. Обеспечивает обработку грузов клиентов всех морских терминалов и любых экспедиторских компаний".
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По словам главы ГУ МЧС, горит каучук и стройматериалы. Горение сильное, но прямой опасности для людей нет. Хотя неизвестно пока есть ли опасность в связи с продуктами горения этого каучука, для этого и понадобилась лаборатория.
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А вот так пожар выглядит со стороны жилых домов:
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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе чрезвычайного ведомства, впечатляющее размерами пламя тушат в промзоне на Московском шоссе, 54. По этому адресу расположена Санкт-Петербургская таможня. По словам начальника ГУ МЧС Алексея Аникина, горит объект «Терминал Логистик». «Для контроля состояния воздуха на месте пожара в районе Шушар работают передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы Комитета по природопользованию и Роспотребнадзор», – говорится в сообщении ГУ МЧС.
Штаб пожаротушения возглавляет начальник ГУ МЧС по Петербургу. Ранее сообщалось, что сообщение о пожаре поступило в 02.13, в 02.59 ранг пожара был увеличен до номера 4.
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Общая площадь склада 12 тысяч кв. метров, активно полыхает на 6 тысячах кв. м.
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В Шушарах горят складские помещения. Огонь распространен на очень внушительной территории – 12 тысяч квадратных метров.
О чрезвычайном происшествии на Московском шоссе 3 декабря сообщает городское МЧС.
«В ангаре размерами 150X80м и высотой 15 м произошёл пожар. Ангар расположен в промзоне в складских помещениях. В 02.59 ранг пожара увеличен до номера 4. Происходит горение ангара по всей площади, произошло обрушение конструкций ангара»,- говорится в сообщении.
«К месту пожара в районе Шушар направлен дополнительно еще один пожарный поезд. Проводится наращивание группировки, на данный момент привлечены 220 человек личного состава и 49 единиц техники», – сообщает ГУ МЧС.