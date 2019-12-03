На юге Петербурга горит промзона с объектами Санкт-Петербургской таможни. Вслед за пожарным поездом на место прибыла передвижная химико-радиометрическая лаборатория

Главное управление МЧС по Петербургу уточнило адрес серьезного пожара, который вспыхнул ночью 3 декабря на юге города. Общая площадь склада 12 тысяч кв. метров, активно полыхает на 6 тысячах кв. м.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе чрезвычайного ведомства, впечатляющее размерами пламя тушат в промзоне на Московском шоссе, 54. По этому адресу расположена Санкт-Петербургская таможня. По словам начальника ГУ МЧС Алексея Аникина, горит объект «Терминал Логистик». Погибших и пострадавших нет, уточняет Аникин.

«Основные усилия личного состава сосредоточены на защиту не горящих контейнеров и других штабелей, строительный материалов различной направленности, есть каучук, есть фанера и другие материалы», – сообщает глава ГУ МЧС.





«Для контроля состояния воздуха на месте пожара в районе Шушар работают передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы Комитета по природопользованию и Роспотребнадзор», – говорится в сообщении ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что сообщение о пожаре поступило в 02.13, в 02.59 ранг пожара был увеличен до номера 4. К тушению привлечены 220 человек личного состава пожарной службы и 49 единиц техники, в том числе – пожарный поезд.

«Фонтанка» ведет онлайн-трасляцию процесса пожаротушения.