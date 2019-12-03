Серьезный пожар на юге Петербурга. На место тушения направлен пожарный поезд

кадр из видео//ГУ МЧС по СПб/РИА Новости

В Шушарах горят складские помещения. Огонь распространен на очень внушительной территории – 12 тысяч квадратных метров. (Обновление: 12 тыс кв. м. – площадь склада, горит ровно половина)

О чрезвычайном происшествии на Московском шоссе 3 декабря сообщает городское МЧС.

«В ангаре размерами 150X80м и высотой 15 м произошёл пожар. Ангар расположен в промзоне в складских помещениях. В 02.59 ранг пожара увеличен до номера 4. Происходит горение ангара по всей площади, произошло обрушение конструкций ангара»,- говорится в сообщении.





«К месту пожара в районе Шушар направлен дополнительно еще один пожарный поезд. Проводится наращивание группировки, на данный момент привлечены 220 человек личного состава и 49 единиц техники», – сообщает ГУ МЧС.

«Фонтанка» ведет онлайн-трасляцию процесса пожаротушения.