СКР завершил расследование дела о трагедии с Superjet в Шереметьево

Следственный комитет завершил расследование дела о крушении самолёта SSJ100 в аэропорту «Шереметьево».

Как сообщает 3 декабря «Интерфакс», https://www.interfax.ru/russia/686453 обвиняемый в гибели 41 человека по-прежнему один. Это командир корабля Денис Евдокимов. Напомним, ему вменяют http://fontanka.ru/2019/10/02/126/ ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц).

По версии следствия, 5 мая Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета «осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево». Дальнейшие действия командира якобы привели к разрушению и возгоранию корабля.

Принадлежащий «Аэрофлоту» самолёт Sukhoi Superjet 100 сообщением Москва – Мурманск вечером 5 мая вынужденно вернулся в Шереметьево из-за технической неисправности. При жесткой посадке у борта подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь перекинулся на фюзеляж. Из 78 человек на борту погиб 41.



