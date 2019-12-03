Возьми с полки пирожок. Пилотов президентского борта, приземлившихся при нулевой видимости в Бишкеке, наградили мучным

Пилотам, которые 28 ноября посадили Ил-96 Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог,сообщила пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова, передает ТАСС.

Крылова рассказала о традиции дарить всем, кто спасает жизни, в качестве благодарности и особой признательности то, что сделано руками поваров. По ее словам, тем, кто мастерски выполняет свою работу, и просто хорошим людям дарят вишневый пирог от кремлевского шеф-кондитера.

Борт президента России на минувшей неделе приземлился в сильнейшем тумане в аэропорту "Манас" столицы Киргизии, куда глава государства летел на саммит ОДКБ после дня, проведенного в Петербурге. Из-за плохих погодных условий самолет главы государства хотели направить в Алма-Ату. Однако командир воздушного судна, «сказал "посажу" и филигранно приземлился при сильнейшем тумане, едва ли не на ощупь». Самолет Шойгу пошел на второй круг и в итоге приземлился в Алма-Ате. В Бишкек министр обороны России добрался только к середине следующего дня.



