Трамп: Спасибо, президент Зеленский! Дело об импичменте закрыто

Президент США Дональд Трамп заявил, что после комментариев украинского лидера относительно их телефонного разговора дело по импичменту "закрыто", соответствующую запись он оставил в Twitter.

Breaking News: The President of Ukraine has just again announced that President Trump has done nothing wrong with respect to Ukraine and our interactions or calls. If the Radical Left Democrats were sane, which they are not, it would be case over!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 декабря 2019 г.