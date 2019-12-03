Трамп: Спасибо, президент Зеленский! Дело об импичменте закрыто

Президент США Дональд Трамп заявил, что после комментариев украинского лидера относительно их телефонного разговора дело по импичменту "закрыто", соответствующую запись он оставил в Twitter.

Breaking News: The President of Ukraine has just again announced that President Trump has done nothing wrong with respect to Ukraine and our interactions or calls. If the Radical Left Democrats were sane, which they are not, it would be case over! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 декабря 2019 г.

"Срочные новости: Президент Украины только что вновь заявил, что президент Трамп не сделал ничего плохого в отношении Украины или нашего взаимодействия и телефонных разговоров. Спасибо президент Зеленский. Дело закрыто. Ничего не делающие демократы должны наконец-то вновь начать работать!" — написал Трамп у себя в Twitter.





Thank you to President Zelensky. Case over. The Do Nothing Democrats should finally go back to work! https://t.co/XrJSUsm9Wq — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 декабря 2019 г.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил западной прессе, в том числе, изданию TIME, что в его летнем телефонном разговоре с Трампом вопрос предоставления Киеву помощи и обсуждение расследования в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена не были связаны.

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, обвинив его в том, что тот задержал военную помощь Украине, требуя в обмен на помощь расследования против собственного политического противника Байдена, сын которого вёл нефтяной бизнес на Украине.