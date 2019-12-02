Месси стал обладателем "Золотого мяча" в шестой раз

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси вновь стал обладателем "Золотого мяча" – премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Церемония вручения наград прошла в парижском театре Шатле.

Аргентинец в сезоне-2018/19 в составе "Барселоны" выиграл чемпионат Испании, став лучшим бомбардиром турнира (36 голов) и Лиги чемпионов (12). В общей сложности на клубном уровне в том сезоне он забил 51 мяч, выиграв "Золотую бутсу". Вместе со сборной Аргентины 32-летний нападающий занял третье место на Кубке Америки, забив один мяч.





Месси стал обладателем "Золотого мяча" в рекордный шестой раз, ранее он становился обладателем награды в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. У его ближайшего преследователя, португальского форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, в активе пять "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)

"Золотой мяч" был учрежден главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского "Блэкпула" Стэнли Мэттьюзу. Приз выигрывали три футболиста, представлявшие СССР – Лев Яшин (1963), остающийся единственным вратарем, завоевывавшим "Золотой мяч", Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986)