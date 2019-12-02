ЦСКА на своём поле проиграл «Арсеналу»

Один из потерциальных претендентов на "золото"" чемпионата Российской премьер-лиги ЦСКА на своём поле потерпел поражение от тульского «Арсенала» в матче 18-го тура. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 0:1. Единственный мяч на 52-й минуте забил Даниил Лесовой.

Таким образом, «Арсенал» набрал 22 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с 33 очками располагается на четвёртой строчке.

Накануне «Зенит» одержал победу над «Спартаком» в 18-м туре РПЛ и оторвался на восемь очков от ближайших преследователей.



