Путин подписал закон о трехлетнем бюджете России

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2020-2022 годы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации 2 декабря.

Согласно документу, бюджет сформирован с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году. Доходы бюджета утверждены на уровне 20,379 триллиона рублей в 2020 году, 21,247 триллиона в 2021 году и 22,058 триллиона в 2022 году. Расходы в абсолютном выражении будут расти в течение всего трехлетнего периода и составят 19,503 триллиона рублей в 2020 году, 20,634 триллиона в 2021 году и 21,763 триллиона в 2022 году. Профицит составит 876 миллиардов, 613 миллиардов и 295 миллиардов рублей соответственно.

Данные параметры определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 112,863 триллиона рублей и инфляции не более 3% в 2020 году, в 2021 и 2022 годах – 120,364 триллиона и 128,508 триллиона рублей соответственно и инфляции не более 4% в год.

Согласно "бюджетному правилу", все дополнительные нефтегазовые доходы казны, полученные при цене нефти выше планки отсечения (42,4 доллара за баррель в 2020 году), будут направляться в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Ненефтегазовый дефицит бюджета, то есть без учета нефтегазовых доходов, будет оставаться стабильным на протяжении трех лет – в районе 5,8-5,9% ВВП.



