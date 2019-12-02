Выборный штаб Трампа отказал Bloomberg в аккредитации

Штаб президента США Дональда Трампа отказал журналистам Bloomberg в получении аккредитации на мероприятия, связанные с кампанией действующего главы государства по перевыборам на высший государственный пост. Об этом сообщает Reuters.

«Поскольку они открыто заявили о своей предвзятости, штаб Трампа больше не будет аккредитовать представителей Bloomberg News на освещение митингов или других мероприятий, связанных с предвыборной кампанией», — объяснил менеджер предвыборной кампании Трампа Брэд Парскейл.

Майкл Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка и медиа-магнат-миллиардер, которому принадлежит одноименная новостная организация, объявил 24 ноября, что будет добиваться выдвижения кандидатом от Демократической партии на пост президента. Он потратит 100 миллионов долларов своих собственных средств на рекламу против Трампа.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.



