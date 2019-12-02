Обвалившаяся плитка на “Новокрестовской” и “Беговой” споткнулась о 15 млн рублей и вышла на губернаторский уровень

На самых свежих станциях зеленой линии метро уже больше года нет облицовочной плитки – пассажиров встречает голый бетон с полиэтиленом. Решение проблемы увязло в городской бюрократии и бюджетных деньгах.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

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«Метрострою» поручено восстановить интерьер новых станций на Невско-Василеостровской ветке подземки в рамках гарантийных обязательств, – сообщили «Фонтанке» 4 декабря в петербургской Дирекции транспортного строительства. Накануне компания предлагала использовать другое отделочное решение, что требовало дополнительного финансирования на 13,5 – 15 млн рублей. Ни проектировщик, ни «Петербургский метрополитен» не были против, но свое слово сказал Смольный.





Легкий шарм постапокалипсиса на станциях метро «Новокрестовская» и «Беговая» должен был исчезнуть под новой облицовкой к декабрю 2019 года. Именно такой дедлайн обозначали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры в середине июля. Затем вопрос вышел на уровень выше, и уже вице-губернатор Эдуард Батанов сообщил, что сроки для «Метростроя» сдвинуты до 25 декабря. А в конце ноября прошло совещание по отсутствующей плитке с участием губернатора Петербурга, который однозначно дал понять подчиненным, что такого уровня решения нужно принимать самостоятельно.

Вопрос, фактически, один – дать «Метрострою» 15 млн рублей, чтобы немного иначе облагородить станции метро, или нет. Альтернативное интерьерное решение возникло после аналитической работы ГУП «Петербургский метрополитен». После обвалов плитки сотрудники предприятия частично сняли её сами. Как подсказывают собеседники нашего издания – большую часть.

Места, в которых оголили бетон, выбирали из тех, где плитка держалась хуже всего, в частности, в зонах воздействия вибрации от траволаторов. В «Метрострое», заручившись согласием проектировщика станций – «Ленметрогипротранса» – предложили Смольному использовать уже проверенные на других линиях решения.

«Мы просим выполнить все в рамках гарантии и по проекту, который ранее был оплачен», – объяснили «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В «Метрострое» сообщили, что на момент разговора с "Фонтанкой" официальных новостей по этому вопросу не получали. Но отметили, что если воля Смольного действительно такова, то все работы будут выполнены в рамках гарантии при наличии финансовой возможности.

Вопрос о скором возникновении таковой невольно возникает, если присмотреться к долгам компании: по данным СПАРК, в отношении «Метростроя» уже открыто 36 исполнительных производств на сумму 891 млн рублей. Сумма приличная даже для компании с оборотом 25 млрд рублей в 2018 году.

Кстати, по информации нашего собеседника, «Метрострой» до сих пор не устранил сотни других замечаний по «Новокрестовской» и «Беговой» из списка на более чем 1200 позиций, который еще в прошлом году составил ГУП «Петербургский метрополитен». А на это также нужны деньги. Нельзя не вспомнить и о стоящих без дела траволаторах, над восстановлением работы которых трудятся специалисты из Солигорска. Эту проблему также обещали решить до конца 2019 года.Стоит отметить и то, что в этом году приоритетной задачей для городских властей (и, как следствие, для «Метростроя») было окончание строительства Фрунзенского радиуса, первоначально запланированное аккурат под выборы главы города. В этих условиях о Невско-Василеостровской линии, открытой в мае прошлого года к ЧМ-2018 по футболу, старались лишний раз и не вспоминать.





В начале 2019 года «Петербургский метрополитен» подал иск в Арбитражный суд к Дирекции транспортного строительства. Таким образом государственное предприятие пыталось заставить казенное учреждение «понудить» к более ускоренному режиму устранения замечаний. «Страховочные и компенсирующие мероприятия уже не позволяют обеспечить безопасность перевозки и эстетический вид станционных комплексов», – объясняли 2 февраля 2019 года в ГУПе.



За несколько месяцев до этого сама ДТС из-за «Новокрестовской» и «Беговой» подала иск к «Метрострою» на 1 млрд рублей. Впоследствии суд слил воедино оба дела. Следующие слушания состоятся 16 января 2020 года.

Определенные предпосылки для текущей ситуации можно было увидеть еще несколько лет назад, когда принималось решение об ускоренных темпах строительства «Новокрестовской» и «Беговой». Последняя, например, была построена почти в два раза быстрее стандартных сроков возведения таких объектов. Если бы не успели к футбольному празднику, то без нового метро болельщикам пришлось бы идти до стадиона не 10, а целых 20 минут.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»