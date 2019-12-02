Не более трети. Зеленский поручил диверсифицировать поставки газа и нефти из одного источника

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом 2 декабря поручил правительству диверсифицировать поставки основных энергоносителей (кроме ядерного топлива) с условием не более 30% из одного источника.

Этим указом Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает сайт офиса президента страны.

"Обеспечить отработку до 1 июля 2020 вопроса диверсификации источников и маршрутов поставок нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, угля антрацитовых марок, предусмотрев поставки из одного источника не более 30% от общих объемов поставок, и принять соответствующее решение", – такое поручение получил кабинет министров.

Помимо того правительство должно во взаимодействии с институциями Евросоюза принять меры для сохранения транзита природного газа через газотранспортную систему Украины после 1 января 2020 года.





Среди других поручений кабмину – разработать комплекс мер по нейтрализации негативного влияния на экономику Украины в результате ограничительных мер РФ, в частности, в отношении товаров, запрещенных и ограниченных для вывоза из России на Украину.

Правительство должно также организовать проверки соблюдения в 2017-2019 годах требований законодательства в сфере добычи, поставок и реализации угля и природного газа, в частности, для обеспечения природным газом населения, ТЭЦ и теплокоммунэнерго, по результатам которых принять соответствующие меры реагирования.

Зеленский своим указом также отменил два изданных в 2014 году указа по теме энергобезопасности, в том числе от 1 мая, которым было поручено "Нафтогазу Украины" подать иск в международный арбитраж в случае, если российская сторона откажется поставлять газ по сниженной цене, действовавшей в феврале-марте 2014 года.

Напомним, 9 декабря во Франции пройдут переговоры "нормандской четверки", в ходе которых Зеленский надеется на личную встречу с президентом России. Та них он намерен обсудить тему сохранения транзита российского газа в Европу через Украину, а так же закупки топлива.

При прошлом президенте Петре Порошенко Украина отказалась от закупки российского газа.