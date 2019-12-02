Майдан по-французски. Протестующие пожарные разбили лагерь в центре Парижа

Пожарные в Париже разбили в пешеходной зоне площади Республики лагерь, начав многодневнюй акцию протеста. Об этом сообщает в 2 ноября телеканал BFM Paris.

На одной из главных площадей французской столицы установлены палатки синего, белого и красного цветов, образующие вместе французский триколор. Главное требование пожарных – повышение зарплаты и увеличение штата пожарных частей, необходимое из-за постоянно возрастающего объема работы.

К акции борцов с огнем на площади Республики присоединились два десятка "желтых жилетов". Они, в частности, принесли пожарным горячие чай и кофе – температура в Париже подходит к минусовой отметке.



