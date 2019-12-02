Екатерина Рейферт обручилась ещё до развода с Никитой Белых. Женихом стал её начальник

Жена экс-губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина Рейферт объявила о своей помолвке, не дожидаясь развода с сидящим в рязанской колонии супругом. 2 декабря она опубликовала в своём Instagram фотографию рук с кольцами.

Фото: скриншот/Instagram.com

Рейферт подтвердила догадки корреспонденту «Фонтанки». Будущий брак должен стать третьим в жизни 33-летней москвички. Известно, что нового избранника Екатерины зовут Павел Дашевский. Он является генеральным директором и бенефициаром ООО «Новое Время», издателя «Долги.ру». Там также трудится и его невеста. Кроме того, Дашевский – совладелец и руководитель ООО «Бифин». Исходя из данных СПАРК, у компании дела плохи – в январе 2019 года налоговики направили в арбитраж заявление о признании ООО «Бифин» банкротом.

Напомним, Екатерина Белых подала на развод с осуждённым мужем в августе. Она объяснила это тем, что заключённый брак теперь опасен для бывшего чиновника.

Никита Белых в феврале прошлого года осуждён к восьми годам лишения свободы по делу о получении взяток на сумму около 250 тысяч евро. Дополнительным наказанием стал штраф в размере 48 млн рублей. Его бывший губернатор покрывает из скромной зарплаты библиотекаря колонии в Рязанской области, там же он проводит интеллектуальные конкурсы для заключённых. Денег, как рассказывала его жена, катастрофически не хватает. Белых и Рейферт узаконили свои отношения в ноябре 2017 года. Экс-чиновник уже был под следствием, и церемония бракосочетания прошла в московском следственном изоляторе «Лефортово».



