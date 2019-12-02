СКА впервые в сезоне обыграли ЦСКА. Хет-трик на счету Барабанова

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА в понедельник, 2 декабря, в Москве. Петербуржцы выиграли со счётом 4:2.

Голы у СКА забили Александр Барабанов (16, 58 и 60 минуты) и Антон Белов (42). ЦСКА ответил Сергей Толчинский (10) и Линден Вей (37).

Это первая победа СКА в армейском дерби в сезоне. Кроме этого, петербуржцы продлили победную серию до девяти игр и возглавил таблицу Западной конференции.



