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Город
02.12.2019 21:56
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Почтовое отделение выселяют с Сенной – оно мешает соседям

Деятельность почтового отделения в доме 13 по Сенной площади запрещена. Такое решение вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Отделение связи № 31 уже несколько десятков лет расположено на втором этаже многоквартирного жилого дома, а единственный вход совмещен с подъездом. Тогда как согласно действующим с 2010 года Санитарно-эпидемиологическим требованиям (СанПиНам), встроенные в жилые здания помещения общественного назначения должны иметь входы, изолированные от жилой части здания.

Спор Роспотребнадзора с ФГУП «Почта России» (ныне – одноименное АО) длится уже больше четырех лет. Получив многочисленные жалобы соседей почтовиков, чиновники провели проверку и зафиксировали нарушение. Выданные еще в 2016 году предписания об исправлении ситуации предприятие фактически проигнорировало. Санитарное ведомство предъявило иск в суд, в котором представитель ответчика не отрицал нарушение, но просил предоставить срок для выполнения строительных работ и получения необходимых согласований. Октябрьский районный суд  предписал ФГУП «Почта России» решить проблему за год – к 1 июня 2018 года.

Однако ситуация не изменилась. Более того, сам же принявший решение суд признал невозможность его исполнения – здание, в котором расположено отделение связи, является выявленным объектом культурного наследия (дом Н.В. Безобразовой), а следовательно, любая его перестройка без разрешения Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры невозможна.


Тогда Роспотребнадзор предъявил новый иск – уже о запрете осуществления деятельности. Совместный вход, по мнению чиновников, «существенным образом ухудшает условия проживания граждан». Рассмотрев его, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал «неопровержимую презумпцию» опасности несоблюдения СанПиНов: «Не нуждается в доказывании реальная возможность или высокая вероятность причинения вреда в результате осуществления деятельности, сопряженной с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Для запрещения осуществления соответствующей деятельности достаточно самого факта несоблюдения указанных требований на протяжении более или менее длительного периода времени, тем более в ситуации, когда устранение нарушения лишено каких-либо перспектив», – констатировала судья Елена Синицына, запрещая деятельность почтового отделения.

Отметим, что отсутствие отдельного входа рассматривается как основание для выселения многочисленных хостелов и мини-гостиниц, размещенных в жилых помещениях многоквартирных домов. Такие же требования к их деятельности предусмотрены и  вступившим в силу с 1 октября так называемым «законом Хованской» Кроме того, те же санитарные нормативы запрещают торговым и иным организациям загрузку товаров со двора, тогда как многие многоквартирные жилые дома не оборудованы специальными тоннелями и дебаркадерами. Судебная практика свидетельствует, что объективные причины не являются основанием для неисполнения обязательных требований и не освобождают от ответственности. Например, принимая  решение в отношении расположенного в доме 75 по проспекту Стачек магазина «Магнит», арбитражный суд пришел к выводу, что «являясь самостоятельным субъектом предпринимательской деятельности, компания вправе выбирать места для ее осуществления с учетом предъявленных требований. Либо не осуществлять указанную деятельность».

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