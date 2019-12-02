Путин подписал закон о стимулировании добычи трудноизвлекаемой нефти

Президент России 2 декабря утвердил изменения в закон «О недрах», предусматривающие возможность создания и эксплуатации полигонов разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) углеводородного сырья. Об этом говорится в материалах, размещённых на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет об углеводородах, отнесенных к баженовским, абалакским, хадумским или доманиковым продуктивным отложениям, а также отложениям, содержащим сверхвязкую нефть.

Закон закрепляет отдельный вид пользования недрами – создание научно-технологических полигонов, предполагающих возможность осуществления научной, научно-технической и инновационной деятельности и разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи ТРИЗ.

Законом предусматривается два режима создания и эксплуатации научно-технологических полигонов.





В первом случае компании смогут получить по итогам конкурса лицензии на участки недр нераспределенного фонда – для разработки новых или апробации существующих технологий геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, отнесенного к ТРИЗ. Основным критерием выявления победителя станет научно-технический уровень программ, предложения по составу участников работ на полигоне и по доступу иных заинтересованных лиц к результатам работ.

Во втором случае компании получают право пользования на участках распределенного фонда. Основной целью создания и эксплуатации научно-технологических полигонов в таком режиме является поиск новых или апробирование существующих технологий и дальнейшая добыча ТРИЗ с учетом их применения.

Законом предусматривается возможность выделения по заявке недропользователя из предоставленного ему участка самостоятельной лицензии на пользование недрами для целей создания и эксплуатации научно-технологического полигона и последующей добычи ТРИЗ.

Законом устанавливается срок лицензии для целей создания и эксплуатации научно-технологического полигона на нераспределенном фонде – до 15 лет с возможностью неоднократного продления на срок до пяти лет. Для полигонов на распределенном фонде недр в рамках совмещенной лицензии – до семи лет с возможностью однократного продления сроком на три года.