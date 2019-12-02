Суд оштрафовал ещё 11 фанатов с «Волковской» за «оскорбительное приставание» к мужчине

Фрунзенский районный суд под вечер 2 декабря вынес очередное постановление о привлечении к административной ответственности. На сей раз наказание было избрано для 11 человек.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, после матча «Зенит-Спартак» группа из 11 человек «оскорбительно приставала» к неизвестному мужчине и нецензурно выражалась» у станции метро «Волковская». На замечания нарушители якобы не реагировали, за что и были доставлены в отдел. Все участники вину признали, что смягчило наказание. В итоге фанаты получили штраф в размере 500 рублей.

Ранее постановления были вынесены их 19 соратникам, буянившим там же в ночь на 2 декабря, а также троим болельщика с Кирочной и одному мужчине, обругавшему в «матюгальник» Артёма Дзюбу.



