Путин подписал закон, который разрешает присваивать гражданам статус «иностранного агента»

Закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иностранных агентов подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 2 декабря.

Поправки в законы о средствах массовой информации и о защите информации были приняты в Госдуме в третьем чтении 21 ноября. Изменения в законодательстве позволяют признать иноагентами физических лиц, которые занимаются распространением материалов СМИ-иноагентов, а также создают материалы для таких изданий. Кроме того, получение средств и имущества из-за рубежа или от российских юридических лиц с иностранным финансированием теперь может стать основанием для признания человека «иностранным агентом». Нововведения предусматривают необходимость для признанного Минюстом инагента в течение месяца зарегистрировать юридическое лицо, а также использовать подпись «иностранный агент» при распространении материалов.

Минюст же наделяется полномочиями вносить в соответствующий реестр иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента. Также вводится требование маркировать продукцию СМИ-иноагентов и запрет на распространение такой продукции без маркировки, это касается и распространения в сети.

При нарушении требований законодательства предусматривается возможность блокировки интернет-ресурса СМИ-иноагента, а также административные штрафы от 10 до 100 тысяч рублей для физических лиц и от 500 тысяч до 5 миллионов рублей – для юридических.



