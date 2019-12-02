Петербург присоединится к международной благотворительной акции #ЩедрыйВторник

В Санкт-Петербурге 3 декабря, как и во всём мире, пройдёт Международный день благотворительности – #ЩедрыйВторник. В этот день миллионы людей объединяются, чтобы сделать доброе дело и рассказать об этом. Движение поддерживают известные актёры, музыканты, политики, а также более 300 тысяч коммерческих и некоммерческих организаций.

В городе на Неве акция пройдёт в четвёртый раз. На этот день запланированы различные мероприятия. Например, фонд «Мост поколений» проведёт мастер-класс по росписи новогодних игрушек и созданию поздравительных открыток в линогравюре. Все открытки и поделки будут подписаны и вложены в новогодние подарки для одиноких пожилых людей, подопечных домов престарелых и членов ветеранских организаций Петербурга.

Благотворительный фонд «Линия жизни» предлагает петербуржцам собрать макулатуру, которая будет отправлена на переработку, а средства, вырученные от сбора, будут переведены в на реализацию медицинских программ для тяжелобольных детей.

В Упсала-Цирке пройдёт благотворительная зажигательная тренировка под куполом цирка. Средства, вырученные с продажи билетов, направят на развитие социальных программ цирка. А благотворительный сервис «БлагоДаря» устроит шопинг, где цену вещам определят сами покупатели. Средства будут направлены на нужды воспитанников Мгинской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей.

Обо всех событиях, которые пройдут в Петербурге, можно узнать на сайте акции, выбрав в поиске нужный регион.

Отметим, что в 2018 году в России к акции присоединились более 2685 партнеров из 275 населенных пунктов, которые организовали более 2000 благотворительных событий.