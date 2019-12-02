На Украине домашний кот задушил грудного ребёнка

Домашний кот стал причиной смерти грудного ребенка на Украине. Девочка задохнулась под весом питомца, пока ее мать отвлеклась на хлопоты по дому.

Инцидент произошел в Винницкой области в минувшую субботу, сообщает 2 декабря УНН со ссылкой на начальника Липовецкого отделения полиции Павла Дармограя. Женщина занималась домашними делами, пока девятимесячная дочка лежала в коляске. Когда мать подошла проверить ребенка, то обнаружила, что девочка мертва, а на ней лежит кот.

Начальник отделения полиции уточнил, что по факту случившегося пока проводится проверка, с семьей работают психологи.

«Думаю, в дальнейшем уже будем разбираться — когда будут выводы, когда проведут захоронение ребенка», — добавил он. Сотрудники экстренных служб работают с матерью», – добавил он.



