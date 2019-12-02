Происшествия
На Украине домашний кот задушил грудного ребёнка
Домашний кот стал причиной смерти грудного ребенка на Украине. Девочка задохнулась под весом питомца, пока ее мать отвлеклась на хлопоты по дому.
Инцидент произошел в Винницкой области в минувшую субботу, сообщает 2 декабря УНН со ссылкой на начальника Липовецкого отделения полиции Павла Дармограя. Женщина занималась домашними делами, пока девятимесячная дочка лежала в коляске. Когда мать подошла проверить ребенка, то обнаружила, что девочка мертва, а на ней лежит кот.
Начальник отделения полиции уточнил, что по факту случившегося пока проводится проверка, с семьей работают психологи.
«Думаю, в дальнейшем уже будем разбираться — когда будут выводы, когда проведут захоронение ребенка», — добавил он. Сотрудники экстренных служб работают с матерью», – добавил он.