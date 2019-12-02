При обрушении моста в Оренбурге пострадали трое рабочих. Упали два пролёта

Три человека пострадали при обрушении участка автомобильного моста в Оренбурге вечером 2 декабря. Все они проводили работы на мосту.

О состоянии пострадавших ТАСС сообщили в региональном Минздраве. «Двоих увезли на скорой, они получили травмы легкой степени тяжести: у одного — голова, у второго — нога. Они проводили работы на мосту. Третий пострадавший отказался от госпитализации. Информация предварительная», — заявил собеседник агентства.

Региональное управление МВД уточнило, что обрушились два пролета моста. На месте происшествия работают сотрудники ДПС. «Выясняют, на каком участке будет перекрыто движение», — добавил собеседник ТАСС.

Как сообщал «Оренбург медиа», обрушение произошло в районе улицы Терешковой. Участок Загородного шоссе до этого несколько недель ремонтировали. Источники издания рассказали, что в опасной зоне после ДТП были припаркованы легковой автомобиль «Лада Приора» и фура.





В пресс-службе мэрии Оренбурга подтвердили, что мост находился на реконструкции. «Этот мост относится к области — главное управление дорожного хозяйства области, они вешали объявление, что будут проводиться работы с опорами моста», —заявили там. Мост соединяет Загородное шоссе и улицу Терешковой. С 15 ноября в связи с реконструкцией было введено ограничение движения транспортных средств на улице Терешковой в месте проводимых работ.