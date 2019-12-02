Пропалывать, выкапывать и уничтожать с помощью химии. В правила благоустройства в Петербурге добавляют борьбу с борщевиком

В городские правила благоустройства добавят пункт о борьбе с борщевиком, которые предписывается пропалывать, выкапывать и уничтожать с помощью химии. Проект постановления городского правительства опубликован на сайте Смольного в разделе общественного обсуждения 2 декабря.

В раздел о меропрятиях по содержанию элементов благоустройства добавится пункт о «недопущении произрастания, цветения и обсеменения борщевика». Бороться с растением будут с помощью косьбы, прополки и выкапывания одиночных растений, а также применением гербицидов (химических веществ, используемых для уничтожения растений), которые разрешено использовать в городских условиях.

«Специфика распространения борщевика обусловливает необходимость осуществления комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком, так как исключительно косьбой данное растение не уничтожить», – говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

В июне 2019 года горожане обнаружили борщевик в самом центре Петербурга — во дворе 21 дома по Тележной улице. Здание было ранее расселено. После публикации «Фонтанки» опасное растение убрали. Два года назад плантация борщевика разрослась у Серафимовского кладбища.





Борщевик – род растений семейства зонтичные, двухлетнее растение, размножающееся исключительно семенами, некоторые виды которого содержат вещества, вызывающие кожный воспалительный процесс, ожоги. Сор растения вызывает повышенную чувствительность к солнечным лучам, в паре компоненты дают сильное термическое поражение.

Как писал «Доктор Питер», в этом году только в НИИ им. Джанелидзе поступили 10 пострадавших от ожогов борщевика. Издание подробно инструктировало, что делать при ожоге от этого растения.