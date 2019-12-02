Петербуржцы могут пожаловаться на не убранный от снега двор на горячую линию

Жилищный комитет опубликовал телефон «горячей линии», позвонив по которому можно пожаловаться на плохую уборку двора.

«Для удобства жителей Жилищным комитетом организована «горячая линия» по приему обращений граждан по вопросу организации уборки внутриквартальных территорий от снега и наледи, обращения принимаются по телефону 710-44-54», – сообщает Смольный 2 декабря.

Чиновники отмечают, что во дворах Петербурга работают 7164 дворника и 441 единиц уборочной техники. В случае ухудшения погодных условий их количество будет увеличено.

Ранее «Фонтанка» писала, что жители города недовольны уборкой улиц. Пользователи соцсетей массово жаловались на снежную кашу, сугробы и лужи от соли, которой обрабатывают тротуары и дороги.



