В Оренбурге рухнул ремонтируемый мост. Под ним стояли «Приора» и фура

Участок виадука рухнул вечером 2 декабря в Оренбурге. Кусок моста упал на припаркованные автомобили.

Как сообщает «Оренбург медиа», обрушение произошло в районе улицы Терешковой. Участок Загородного шоссе до этого несколько недель ремонтировали. В областном ГУ МЧС формируется оперативный штаб.

Собственные источники издания рассказали, что обрушились два пролёта виадука. В этот момент в опасной зоне после ДТП были припаркованы легковой автомобиль «Лада Приора» и фура. Есть неподтверждённая информация о пострадавших, однако очевидцы сообщают, что пассажиры успели выбраться из машин.



