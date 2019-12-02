Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +0
$ 64.41р
70.97р
19:50 02.12.2019
Расширенный поиск

Происшествия
02.12.2019 19:09
Печать

В Китае горит высотка. Пламя распространяется с огромной скоростью

Жилое многоэтажное здание горит в китайском городе Шэньян в провинции Ляонин. Пользователи соцсетей делятся 2 декабря шокирующим видео полыхающей высотки.


Центральное телевидение Китая сообщает, что пожар начался около 21.30 по местному времени (16.30 мск). На опубликованных роликах видно, как пламя быстро поднимается с нижних этажей. Снаружи уже отваливается теплоизоляция.

О причинах возгорания неизвестно, информации о пострадавших также нет.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      предоставлено компанией ARKAN
      02.12.2019 17:14

      Итоги ноября 2019 года от команды ARKAN

      В ноябре 2019 года было совершено 14 попыток угона.
      ГК «Полис Групп»
      02.12.2019 17:03

      ЖК "Полис на Неве" сдан досрочно

      ГК "Полис Групп" получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса "Полис на Неве". Застройщик досрочно завершил строительство дома на Октябрьской набережной.
      СК «Инвестторг»
      02.12.2019 16:24

      СК «Инвестторг» дарит паркинг

      Строительная компания «Инвестторг» предоставляет уникальное предложение в строящихся жилых комплексах «Геометрия» и «Европейский парк».
      фото предоставлено РСТИ (Росстройинвест)
      02.12.2019 16:04

      Губернатор Петербурга посетил школу от РСТИ

      Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 30 ноября, посетил общеобразовательную школу №219, которую холдинг РСТИ (ГК «Росстройинвест») построил в Красносельском районе. В ближайшие дни объект получит разрешение на ввод в эксплуатацию.
      «Аквилон Инвест»
      02.12.2019 15:47

      «Аквилон Инвест» объявил о новогодних скидках до 20%

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» запустил новогоднюю акцию «Happy New Sale». В преддверии Нового года купить квартиру в жилых комплексах холдинга можно со скидкой до 20%.
      Setl Group
      02.12.2019 14:21

      Губернатор Петербурга посетил офис врача общей практики в ЖК «Солнечный город»

      Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 30 ноября, посетил офис врача общей практики в ЖК «Солнечный город» в ходе рабочей поездки по Красносельскому району. Глава города осмотрел современные медицинские кабинеты, детское отделение и пообщался с врачами.
      pixabay.com
      02.12.2019 13:06

      18 декабря – круглый стол «Недвижимость. Лидеры о главном»

      Городской портал «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Итоги года» проводит круглый стол по теме: «Недвижимость. Лидеры о главном»
      ПСК
      02.12.2019 11:34

      ЖК Nobelius от ГК «ПСК» аккредитован еще одним банком-партнером

      ЖК Nobelius аккредитован «Промсвязьбанком». Банк предлагает покупателям квартир в Nobelius различные ипотечные программы.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      02.12.2019 11:14

      Доля онлайн-кредитов в Банке «Санкт-Петербург» составила 60%

      Ежемесячно растет доля кредитов, которые клиенты Банка «Санкт-Петербург» оформляют через цифровые каналы. Так, в начале 2019 года этот показатель составлял 43%, а в середине IV квартала уже свыше 60% кредитов были оформлены дистанционно.
      «Петербургская Недвижимость»
      29.11.2019 17:05

      Стартовали продажи новых квартир в ЖК «Панорама парк Сосновка»

      «Петербургская Недвижимость» представила секцию №4.3 в первом корпусе проекта «Панорама парк», который строится в Выборгском районе.
      Группа «Эталон»
      29.11.2019 17:01

      Четыре банка аккредитовали ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон»

      ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «АК БАРС» БАНК, АО «Банк ДОМ.РФ» и АО «Альфа-Банк» аккредитовали новый проект Группы «Эталон» – ЖК Галактика Pro, который реализуется в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».
      ПСК
      29.11.2019 16:47

      Апарт-комплекс Like от ГК «ПСК» получил Заключение о соответствии

      29 ноября комплекс апартаментов Like получил заключение о соответствии объекта (ЗОС), которое подтверждает факт окончания строительства комплекса и соответствие объекта всем требованиям технических норм, регламентов, проектной документации и требованиям энергетической эффективности.