В Китае горит высотка. Пламя распространяется с огромной скоростью

Жилое многоэтажное здание горит в китайском городе Шэньян в провинции Ляонин. Пользователи соцсетей делятся 2 декабря шокирующим видео полыхающей высотки.





Центральное телевидение Китая сообщает, что пожар начался около 21.30 по местному времени (16.30 мск). На опубликованных роликах видно, как пламя быстро поднимается с нижних этажей. Снаружи уже отваливается теплоизоляция.

О причинах возгорания неизвестно, информации о пострадавших также нет.