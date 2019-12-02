Между улицей Верности и проспектом Науки появился сад Жореса Алферова

В Калининском районе Петербурга сквер между улицей Верности и проспектом Науки получил название сада Жореса Алферова. Соответствующее распоряжение за подписью Александра Беглова 2 декабря разместили на сайте Смольного. В сентябре 2019 года решение назвать зеленое пространство именем нобелевского лауреата поддержали большинство членов городской топонимической комиссии.

Ранее краевед Алексей Ерофеев, член комиссии, высказывал надежду, что в саду в будущем появится памятник Алферову. Эксперт также выразил надежду, что в сквере будут проводить открытые уроки со школьниками, в том числе рассказывать, что появление мобильных телефонов — заслуга ученого, чье имя носит сад.

Жорес Иванович Алферов ушел из жизни в марте 2019 года. Ученый — лауреат Нобелевской премии по физике, автор 500 научных работ и более полусотни изобретений.



