Горсуд отказал в праве оспорить итоги голосования петербуржцу, который унес бюллетень с участка

Петербуржец Михаил Федоров проиграл апелляцию в городском суде. Он пытался доказать, что имеет право оспаривать итоги голосования на избирательном участке, к которому приписан, даже если не опустил бюллетень в урну, а унес его с собой. Петербургский городской суд на заседании 2 декабря его жалобу отклонил, рассказал "Фонтанке" сам Федоров.

На последних выборах губернатора Петербурга Михаил Федоров пришел на избирательный участок № 623 в Кировском районе, получил бюллетень и унес его с собой. Однако ночью, когда члены этой участковой комиссии считали голоса, число выданных бюллетеней и число бюллетеней, опущенных в урну, у них сошлось. Это отражено в официальной государственной автоматизированной системе «Выборы». Михаил Федоров попытался оспорить итоги голосования за губернатора на этом участке в Кировском районном суде. Но суд прекратил производство по этому делу, объяснив: с таким иском может выступить только тот избиратель, который проголосовал. Федоров же бюллетень опускать не стал, а значит, его права никак не нарушены.

Михаил Федоров заявил «Фонтанке», что планирует обратиться в Конституционный суд. «Это принципиальный вопрос: кто может оспаривать итоги голосования – любой избиратель или только тот, кто опустил бюллетень в урну», – объяснил он.

На выборах президента России в 2018 году Михаил Федоров сделал то же самое. Он унес бюллетень домой, но, согласно подсчетам членов участковой комиссии, из урн они достали столько же бумаг, сколько выдали избирателям.



