На участке проспекта Королева с конца декабря запретят парковаться

В Приморском районе Петербурга в декабре 2019 года начнет действовать новая схема организации дорожного движения. Изменения коснутся парковки транспорта.

Как сообщает 2 декабря пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 20 декабря будет введен запрет парковки на участке проспекта Королева от улицы Долгоозерной до улицы Шаврова. Такое решение было принято после анализа транспортной ситуации, проведенного СПБ ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» по обращениям жителей района.

Нововведение призвано обеспечить пропускную способность проспекта и повысить безопасность дорожного движения там.



