Путин утвердил штрафы за отказ от локализации данных россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за отказ хранения персональных данных россиян на территории РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов 2 декабря.

Теперь невыполнение требований к локализации данных влечёт за собой штраф для граждан от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 1 до 6 млн рублей. За повторное нарушение предусмотрены штрафы от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, от 500 до 800 тысяч рублей для должностных лиц и от 6 до 18 млн рублей для юридических лиц.

Действующим законодательством отдельной ответственности за неисполнение требований по локализации баз данных предусмотрено не было. Таким образом, в случае нарушений при хранении персональных данных штрафы в отношении компаний были недостаточными, отмечали авторы законопроекта.

«В результате корпорации (Facebook и Twitter. — Прим. ред.) были оштрафованы на 3 тысячи рублей по ст. 19.7 КоАП за непредоставление информации», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту, принятому в конце ноября российским парламентом.



