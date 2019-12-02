Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +0
$ 64.41р
70.97р
22:03 02.12.2019
Расширенный поиск

Бизнес
02.12.2019 20:51
Печать

«Магнит» возьмет Петербург оптом. Розничный гигант штурмует Северную столицу с крупным форматом

Не сумев купить «Ленту», федеральная сеть решила вести экспансию самостоятельно. Ниша оптовых продаж перспективна, но для Петербурга формат придется серьезно адаптировать, считают эксперты.

«Магнит» возьмет Петербург оптом. Розничный гигант штурмует Северную столицу с крупным форматом

Зотов Алексей/Коммерсантъ

Помимо запуска cash&carry компания стремительно наращивает число магазинов у дома. Шанс усилить присутствие на рынке Северной столицы, где позиции сети «Магнит» пока слабы, дают антимонопольные ограничения для крупных конкурентов и финансовые проблемы местных игроков.

Как стало известно «Фонтанке», первый в Петербурге магазин «Магнит Опт» заработает 19 декабря на юге Петербурга. По данным агентства недвижимости Екатерины Лапиной, выступившего брокером сделки, ретейлер арендовал около 2000 кв. м в ТРЦ «Пулково-3» на Пулковском шоссе.

В самой компании подтвердили планы по открытию, а также предупредили о намерении развязать настоящую ценовую войну. «В магазине компания установит самые низкие цены среди всех точек «Магнит» и большинства конкурентов в локации», – отметили в пресс-службе. Помимо этого в торговой точке будет действовать скидка, зависящая от размера партии: покупатели могут дополнительно сэкономить от 5% до 25%, купив три и более единицы одного наименования товара.

«Магнит Опт» наравне с «Магнитом Семейным» – один из двух крупных форматов краснодарского ретейлера. Сейчас в этой концепции работает 23 магазина в Поволжье, Центральном и Южном регионах. Такая точка рассчитана как на обычных покупателей, которые хотят сэкономить, покупая товар большими партиями, так и на профессиональных клиентов, которые приобретают продукты для своих собственных торговых точек. Для последних будет доступна услуга менеджера, который поможет заказать необходимые объемы.


Сейчас с мелкооптовыми покупателями работают немецкая Metro Cash&Carry, а также петербургская «Ряды». Но их вес в общем обороте сравнительно невелик. По оценке, петербургского УФАС, в 2018 году их суммарная доля продовольственного рынка Петербурга составила всего 3%. «Лента», которая тоже вышла на оптовый рынок в 2017 году, тем временем сокращает направление: в первом полугодии 2019 года выручка от этого вида продаж упала на 62,2%. У «Магнита», напротив, за три квартала 2019 года опт увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Развитие мелкооптовой торговли — перспективное направление для ретейла, считает директор аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. «Дистрибуторский бизнес практически перестал существовать: крупные сети сами закупают товары у производителей, имеют собственный импорт и собственные торговые марки», – говорит он. Одиночным магазинам уже сейчас зачастую дешевле приобрести товар в гипермаркете, чем на заводе-изготовителе или у крупных поставщиков, которым с небольшой розницей работать неинтересно. Но если в регионах у «Магнита» есть все шансы на успех, то в Петербурге ретейлеру, возможно, придется сильно адаптировать свою концепцию. «Мелких сетей в Северной столице почти не осталось, поэтому имеет смысл ориентироваться на небольшие кафе, кофейни, булочные, но это уже другой ассортимент», – пояснил Иван Федяков.

Действующие игроки формата cash&carry больше рассчитаны на обычных покупателей. «У  Metro только 20% клиентов – это бизнес. «Ряды» никогда не скрывали, что были изначально нацелены на индивидуальных потребителей», – говорит эксперт. По его мнению, чтобы утвердиться с новым форматом в Петербурге, «Магниту» нужно будет открыть не менее 10-15 точек и охватить все районы.

Планы по запуску новых магазинов «Магнит Опт» ретейлер пообещал раскрыть в начале 2020 года. Но в интервью изданию «Маркет Медиа» директор по развитию компании Руслан Исмаилов подчеркивал, что компания активно взялась за крупный формат, который до этого не входил в ее приоритеты. Так, в сентябре она представила обновленную концепцию «Магнит Опт», а в конце ноября запустила в Краснодаре так называемый «суперстор» – гипермаркет с увеличенным предложением товаров категории «фреш» и кулинарии, а также начиненный новейшими технологиями, вроде видеоананлиза очередей и полочного пространства, касс самообслуживания и так далее. Сейчас в процессе тестирования находится еще несколько вариантов формата «опт». Компания рассматривает для новых открытий точки на крупных трассах, на удалении от других гипермаркетов.

Интерес к большим магазинам в Северной столице «Магнит» обозначил весной 2019 года, когда заявил о своем желании купить долю в сети «Лента», но пакет акций TPG Group и ЕБРР в итоге достался «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова. По словам брокеров, краснодарский ретейлер готов рассматривать  предложения по крупному формату, но также намерен наращивать присутствие основной своей концепции — магазинов у дома.

«Магнит» вышел на рынок Петербурга еще в 2002 году, но до недавнего времени доля розничного гиганта была несущественной: к 2018 году ему удалось открыть 150 продуктовых универсамов и супермаркетов (по оценке УФАС, это 5,14% рынка), а также 12 точек «Магнит Косметика». Экспансии мешал высокий уровень конкуренции, как со стороны федеральных, так и местных игроков.

Шанс ускориться у «Магнита» появился в этом году. Главный соперник сети — X5 Retail Group —  достиг предельно допустимой доли рынка в 25%  и получил от ФАС запрет открывать в Петербурге новые точки. При этом позиции местной розницы сильно пошатнулись — покинула рынок «Полушка», серьезные финансовые проблемы испытывает «Интерторг» («Семья», Spar).


По данным сайта «Магнита», на конец 2019 года под его управлением работало 226 продуктовых магазинов и 40 дрогери (косметика, бытовая химия, парфюмерия, средства гигиены). Таким образом, по итогам этого года доля сети вырастет как минимум в полтора раза. «В прошлом году «Магнит» обновил основной формат как с точки зрения ассортимента, так и интерьера, продемонстрировав намерение конкурировать с «Пятерочкой». Сейчас завоевание рынка идет районами: компания открывает сразу по 4-5 магазинов, почти дверь в дверь», – отмечает Екатерина Лапина.

Придерживаться такой тактики компания, вероятно, будет и в следующем году. «Ретейлер продолжит активное развитие на рынке Петербурга формата от 500 до 1 тыс. кв. м», – знает Александра Камаева, консультант отдела стрит-ритейла компании JLL в Санкт-Петербурге. «Магнит» предлагает собственникам недвижимости самые интересные условия аренды среди всех продуктовых сетей, говорит Екатерина Лапина.

По словам участников рынка, «Магнит» вел переговоры о покупке «Интерторга», но стороны не достигли соглашения. Петербургский ретейлер предлагал другим игрокам часть своих магазинов «Семья», но это были не самые привлекательные локации, знает один из брокеров.

По данным «Фонтанки», петербургский «Интерторг» до конца года может избавиться от 100 до 150 магазинов в Петербурге и области. «Если ретейлер уйдет с рынка, то «Магнит» будет главным претендентом на площади: Х5 не может открывать новые точки, а «Дикси» пока занято слиянием с «Красным и белым», – говорит Иван Федяков.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      предоставлено компанией ARKAN
      02.12.2019 17:14

      Итоги ноября 2019 года от команды ARKAN

      В ноябре 2019 года было совершено 14 попыток угона.
      ГК «Полис Групп»
      02.12.2019 17:03

      ЖК "Полис на Неве" сдан досрочно

      ГК "Полис Групп" получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса "Полис на Неве". Застройщик досрочно завершил строительство дома на Октябрьской набережной.
      СК «Инвестторг»
      02.12.2019 16:24

      СК «Инвестторг» дарит паркинг

      Строительная компания «Инвестторг» предоставляет уникальное предложение в строящихся жилых комплексах «Геометрия» и «Европейский парк».
      фото предоставлено РСТИ (Росстройинвест)
      02.12.2019 16:04

      Губернатор Петербурга посетил школу от РСТИ

      Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 30 ноября, посетил общеобразовательную школу №219, которую холдинг РСТИ (ГК «Росстройинвест») построил в Красносельском районе. В ближайшие дни объект получит разрешение на ввод в эксплуатацию.
      «Аквилон Инвест»
      02.12.2019 15:47

      «Аквилон Инвест» объявил о новогодних скидках до 20%

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» запустил новогоднюю акцию «Happy New Sale». В преддверии Нового года купить квартиру в жилых комплексах холдинга можно со скидкой до 20%.
      Setl Group
      02.12.2019 14:21

      Губернатор Петербурга посетил офис врача общей практики в ЖК «Солнечный город»

      Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 30 ноября, посетил офис врача общей практики в ЖК «Солнечный город» в ходе рабочей поездки по Красносельскому району. Глава города осмотрел современные медицинские кабинеты, детское отделение и пообщался с врачами.
      pixabay.com
      02.12.2019 13:06

      18 декабря – круглый стол «Недвижимость. Лидеры о главном»

      Городской портал «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Итоги года» проводит круглый стол по теме: «Недвижимость. Лидеры о главном»
      ПСК
      02.12.2019 11:34

      ЖК Nobelius от ГК «ПСК» аккредитован еще одним банком-партнером

      ЖК Nobelius аккредитован «Промсвязьбанком». Банк предлагает покупателям квартир в Nobelius различные ипотечные программы.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      02.12.2019 11:14

      Доля онлайн-кредитов в Банке «Санкт-Петербург» составила 60%

      Ежемесячно растет доля кредитов, которые клиенты Банка «Санкт-Петербург» оформляют через цифровые каналы. Так, в начале 2019 года этот показатель составлял 43%, а в середине IV квартала уже свыше 60% кредитов были оформлены дистанционно.
      «Петербургская Недвижимость»
      29.11.2019 17:05

      Стартовали продажи новых квартир в ЖК «Панорама парк Сосновка»

      «Петербургская Недвижимость» представила секцию №4.3 в первом корпусе проекта «Панорама парк», который строится в Выборгском районе.
      Группа «Эталон»
      29.11.2019 17:01

      Четыре банка аккредитовали ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон»

      ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «АК БАРС» БАНК, АО «Банк ДОМ.РФ» и АО «Альфа-Банк» аккредитовали новый проект Группы «Эталон» – ЖК Галактика Pro, который реализуется в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».
      ПСК
      29.11.2019 16:47

      Апарт-комплекс Like от ГК «ПСК» получил Заключение о соответствии

      29 ноября комплекс апартаментов Like получил заключение о соответствии объекта (ЗОС), которое подтверждает факт окончания строительства комплекса и соответствие объекта всем требованиям технических норм, регламентов, проектной документации и требованиям энергетической эффективности.