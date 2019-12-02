«Магнит» возьмет Петербург оптом. Розничный гигант штурмует Северную столицу с крупным форматом

Не сумев купить «Ленту», федеральная сеть решила вести экспансию самостоятельно. Ниша оптовых продаж перспективна, но для Петербурга формат придется серьезно адаптировать, считают эксперты.

Зотов Алексей/Коммерсантъ

Помимо запуска cash&carry компания стремительно наращивает число магазинов у дома. Шанс усилить присутствие на рынке Северной столицы, где позиции сети «Магнит» пока слабы, дают антимонопольные ограничения для крупных конкурентов и финансовые проблемы местных игроков.

Как стало известно «Фонтанке», первый в Петербурге магазин «Магнит Опт» заработает 19 декабря на юге Петербурга. По данным агентства недвижимости Екатерины Лапиной, выступившего брокером сделки, ретейлер арендовал около 2000 кв. м в ТРЦ «Пулково-3» на Пулковском шоссе.

В самой компании подтвердили планы по открытию, а также предупредили о намерении развязать настоящую ценовую войну. «В магазине компания установит самые низкие цены среди всех точек «Магнит» и большинства конкурентов в локации», – отметили в пресс-службе. Помимо этого в торговой точке будет действовать скидка, зависящая от размера партии: покупатели могут дополнительно сэкономить от 5% до 25%, купив три и более единицы одного наименования товара.

«Магнит Опт» наравне с «Магнитом Семейным» – один из двух крупных форматов краснодарского ретейлера. Сейчас в этой концепции работает 23 магазина в Поволжье, Центральном и Южном регионах. Такая точка рассчитана как на обычных покупателей, которые хотят сэкономить, покупая товар большими партиями, так и на профессиональных клиентов, которые приобретают продукты для своих собственных торговых точек. Для последних будет доступна услуга менеджера, который поможет заказать необходимые объемы.





Сейчас с мелкооптовыми покупателями работают немецкая Metro Cash&Carry, а также петербургская «Ряды». Но их вес в общем обороте сравнительно невелик. По оценке, петербургского УФАС, в 2018 году их суммарная доля продовольственного рынка Петербурга составила всего 3%. «Лента», которая тоже вышла на оптовый рынок в 2017 году, тем временем сокращает направление: в первом полугодии 2019 года выручка от этого вида продаж упала на 62,2%. У «Магнита», напротив, за три квартала 2019 года опт увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Развитие мелкооптовой торговли — перспективное направление для ретейла, считает директор аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. «Дистрибуторский бизнес практически перестал существовать: крупные сети сами закупают товары у производителей, имеют собственный импорт и собственные торговые марки», – говорит он. Одиночным магазинам уже сейчас зачастую дешевле приобрести товар в гипермаркете, чем на заводе-изготовителе или у крупных поставщиков, которым с небольшой розницей работать неинтересно. Но если в регионах у «Магнита» есть все шансы на успех, то в Петербурге ретейлеру, возможно, придется сильно адаптировать свою концепцию. «Мелких сетей в Северной столице почти не осталось, поэтому имеет смысл ориентироваться на небольшие кафе, кофейни, булочные, но это уже другой ассортимент», – пояснил Иван Федяков.

Действующие игроки формата cash&carry больше рассчитаны на обычных покупателей. «У Metro только 20% клиентов – это бизнес. «Ряды» никогда не скрывали, что были изначально нацелены на индивидуальных потребителей», – говорит эксперт. По его мнению, чтобы утвердиться с новым форматом в Петербурге, «Магниту» нужно будет открыть не менее 10-15 точек и охватить все районы.

Планы по запуску новых магазинов «Магнит Опт» ретейлер пообещал раскрыть в начале 2020 года. Но в интервью изданию «Маркет Медиа» директор по развитию компании Руслан Исмаилов подчеркивал, что компания активно взялась за крупный формат, который до этого не входил в ее приоритеты. Так, в сентябре она представила обновленную концепцию «Магнит Опт», а в конце ноября запустила в Краснодаре так называемый «суперстор» – гипермаркет с увеличенным предложением товаров категории «фреш» и кулинарии, а также начиненный новейшими технологиями, вроде видеоананлиза очередей и полочного пространства, касс самообслуживания и так далее. Сейчас в процессе тестирования находится еще несколько вариантов формата «опт». Компания рассматривает для новых открытий точки на крупных трассах, на удалении от других гипермаркетов.

Интерес к большим магазинам в Северной столице «Магнит» обозначил весной 2019 года, когда заявил о своем желании купить долю в сети «Лента», но пакет акций TPG Group и ЕБРР в итоге достался «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова. По словам брокеров, краснодарский ретейлер готов рассматривать предложения по крупному формату, но также намерен наращивать присутствие основной своей концепции — магазинов у дома.

«Магнит» вышел на рынок Петербурга еще в 2002 году, но до недавнего времени доля розничного гиганта была несущественной: к 2018 году ему удалось открыть 150 продуктовых универсамов и супермаркетов (по оценке УФАС, это 5,14% рынка), а также 12 точек «Магнит Косметика». Экспансии мешал высокий уровень конкуренции, как со стороны федеральных, так и местных игроков.

Шанс ускориться у «Магнита» появился в этом году. Главный соперник сети — X5 Retail Group — достиг предельно допустимой доли рынка в 25% и получил от ФАС запрет открывать в Петербурге новые точки. При этом позиции местной розницы сильно пошатнулись — покинула рынок «Полушка», серьезные финансовые проблемы испытывает «Интерторг» («Семья», Spar).





По данным сайта «Магнита», на конец 2019 года под его управлением работало 226 продуктовых магазинов и 40 дрогери (косметика, бытовая химия, парфюмерия, средства гигиены). Таким образом, по итогам этого года доля сети вырастет как минимум в полтора раза. «В прошлом году «Магнит» обновил основной формат как с точки зрения ассортимента, так и интерьера, продемонстрировав намерение конкурировать с «Пятерочкой». Сейчас завоевание рынка идет районами: компания открывает сразу по 4-5 магазинов, почти дверь в дверь», – отмечает Екатерина Лапина.

Придерживаться такой тактики компания, вероятно, будет и в следующем году. «Ретейлер продолжит активное развитие на рынке Петербурга формата от 500 до 1 тыс. кв. м», – знает Александра Камаева, консультант отдела стрит-ритейла компании JLL в Санкт-Петербурге. «Магнит» предлагает собственникам недвижимости самые интересные условия аренды среди всех продуктовых сетей, говорит Екатерина Лапина.

По словам участников рынка, «Магнит» вел переговоры о покупке «Интерторга», но стороны не достигли соглашения. Петербургский ретейлер предлагал другим игрокам часть своих магазинов «Семья», но это были не самые привлекательные локации, знает один из брокеров.

По данным «Фонтанки», петербургский «Интерторг» до конца года может избавиться от 100 до 150 магазинов в Петербурге и области. «Если ретейлер уйдет с рынка, то «Магнит» будет главным претендентом на площади: Х5 не может открывать новые точки, а «Дикси» пока занято слиянием с «Красным и белым», – говорит Иван Федяков.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»