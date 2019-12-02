Путин подписал закон о российском софте для смартфонов и другой «умной» техники

Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и «умные телевизоры». Документ опубликован 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Принятые Госдумой изменения в Закон «О защите прав потребителей» запретят с 1 июля 2020 года торговать устройствами без отечественного софта. Решение в Кремле связали с безопасностью и кибернезависимостью России.

О том, какими проблемами для ретейлеров и пользователей может обернуться новый закон и какие санкции готовят для нарушителей – читайте в материале «Фонтанки».



