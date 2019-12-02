Водоканал защитили по-семейному. Предприятие охраняют не чужие люди

Многолетний «охранник» Водоканала, компания «Водопад», уже больше года не принадлежит предприятию. Это не помешало ему по-родственному получить контракт от ГУПа на полмиллиарда.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

ООО «Охранное предприятие Водопад» (ОП «Водопад) , согласно выписке из ЕГРЮЛ, было создано в 1998 году. Знакомый адрес — Кавалергардская, 42 — не должен смущать: основным учредителем компании стал «Водоканал Санкт-Петербурга», после чего надолго установилось сотрудничество «Водопада» и городского монополиста. Компания охраняла не только объекты ГУП, но и школы, колледжи, детские сады, клиники. Однако самым заметным заказчиком оставался Водоканал – и не только в финансовом плане. В 2016 году именно городское предприятие подтянуло своего многолетнего подрядчика на строящийся стадион на Крестовском острове, когда противостояние Смольного и «Трансстроя» перешло в полувооруженную форму.

В августе того же 2016 года, согласно СПАРК, истек срок действия лицензии «Водопада» на осуществление частной охранной и сыскной деятельности. Выручка компании показывает, что к этому вопросу она вернулась не сразу: если в 2015 году фирма заработала 307 млн, в 2016-м — 215 млн, то в 2017-м — почти ничего, 32 тысячи. На сайте у компании красуется действующая 5-летняя лицензия. Выдана она была в августе 2018 года, и сразу после этого снова появляются контракты более чем на 100 млн рублей на охрану различных социальных учреждений.

Вообще «Водопадов» больше, чем один, это целая группа группа компаний. Совладельцем ОП «Водопад» долгое время был Николай Жуковский, как и в ООО «Водопад-Безопасность». Сейчас бенефициаром последнего является его сын Дмитрий. Кроме того, Дмитрию Жуковскому принадлежат доли в других компаниях группы – ООО «Водопад-Техно», «Водопад-Секьюрити», «Балтийская перспектива», «Волховский рубеж», «Шип». Раньше он также владел УК «Водопад-Холдинг», которым сейчас руководит Татьяна Жуковская. Ранее директором компании была Татьяна Миловская.

Между тем в период безвременья 2017-2018 годов с тем «Водопадом», о котором речь, произошло примечательное. 2% переходят от Николая Жуковского к Татьяне Миловской, а летом 2018 года из капитала «Водопада» выходит Водоканал, который держал 98%. Миловская становится единственным владельцем, и компания с этого момента больше не имеет отношения к группе. Этот бизнес для Миловской совсем не чужой: в 2014 году она стала президентом саморегулируемой организации в сфере охранной деятельности «Содружество», позднее — возглавляла отраслевое объединение Ленобласти. В разных долях владеет охранными предприятиями «Юмакс», «Редут-СПб», «Поток».





В декабре 2018-го «Водоканал Санкт-Петербурга» проводит мониторинг цен: речь идет об услугах по охране территорий, обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов (там, где действуют требования антитеррористической защищенности) с выездом вооруженной группы быстрого реагирования по сигналу «тревога». Исполнителя ищут на весь 2019 год и 1 января заключают контракт: на портале госзакупок подрядчика не видно, однако загружен протокол по процедуре закупки. Там указано ООО «ОП «Водопад»; общая стоимость — 522 млн. Если обе стороны удовлетворены под конец года — договор автоматически продлевается.

450 млн рублей из общей суммы приходятся на охрану основных объектов, это от 41 до 46 млн ежемесячно в зависимости от времени года. Примерно по 19 млн за год уходит на выезды по сигналу «Тревога» и на охрану профилактория «Буревестник», который является собственностью «Водоканала». Чуть меньше прописано на фонтаны — благо в зимний сезон они обходятся и так. Всего объектов, на которые охрана готова выезжать по сигналу, порядка 340: это полигоны, очистные сооружения, канализационно-насосные станции, административные здания, склады, снегоплавилки, почти 50 общественных туалетов

Есть одно интересное наблюдение. Конфигурация владения «Водопадом» снова менялась в 2019 году, когда компания и выполняла полумиллиардный контракт. В феврале в капитал компании вошел Михаил Солдатенко: сперва ему принадлежал 51%, затем 100%. Согласно СПАРК, Татьяна Миловская снова стала полноправным собственником только 27 ноября — через неделю после того, как в Водоканале прошли обыски. Однако большую часть 2019-го года «Водопад» контролировался Михаилом Солдатенко. На сайте компании есть благодарственное письмо в его адрес от руководства Водоканала за помощь в организации праздника «Алые паруса-2019». Если исходить из текста, основной собственник «Водопада» занимал в нем довольно рядовую должность заместителя начальника Смольнинского отделения компании.

Извещение о мониторинге цен подписано главой дирекции безопасности объектов Водоканала — Владимиром Маленчуком. Это человек, в городе известный: в августе 2007 года он возглавил петербургское ГУ ФСИН, а через 2 года был отправлен в отставку на фоне скандалов и уголовных дел в отношении его заместителей. Затем недолго руководил ГУП МПБО-2: комблаг прямо говорил, что от Маленчука ждут для наведения порядка на заводе как на режимном объекте. Вскоре стал заместителем председателя в комитете как раз по направлению обращения с отходами, где и проработал до осени 2014-го. По данным «Фонтанки», Михаил Солдатенко приходился Маленчуку зятем (в значении супруг сестры).

Владимир Маленчук назвал Солдатенко бывшим родственником, но обсуждать этот вопрос с корреспондентом не захотел. «Это моя личная жизнь, она не касается «Фонтанки», – заявил Маленчук. – Вам информацию представят в письменном виде. Я не отвечаю по телефону и не знаю, с кем я разговариваю». Солдатенко также заявил, что больше не находится в родственных отношениях с главным безопасником Водоканала. Однако выяснить, когда статус изменился, не удалось — он тоже призвал не вмешиваться в личную жизнь. На замечание о том, что речь идет о расходах городского предприятия, которые влияют на тарифы для горожан, бывший собственник «Водопада» ответил: «Я вообще этими вопросами не владею, всего доброго».

Насколько эти совпадения повлияли на стоимость контракта, сказать сложно — предложения других участников запроса цен на портале госзакупок не представлены.

В техзадании предусмотрены различные виды постов охраны в зависимости от категории объекта; однако собеседники «Фонтанки» на рынке рассказали, что средние расходы на пост, как правило, не превышают 170 тысяч рублей. Это косвенно подтверждается другими контрактами самого «Водопада» – к примеру, на охрану колледжа «Красносельский» в течение 2019 года. Его цена — 2 млн, т. е. порядка 166 тысяч рублей в месяц. У каждого объекта есть специфика, но принцип действия примерно один и тот же: всех проверять, посторонних не впускать, при обнаружении угрозы — звонить уполномоченным службам, по сигналу тревоги высылать вооруженную группу. В контракте «Водопада» с Водоканалом круглосуточный пост обходится в 215 тысяч.





Впрочем, в техзадании для Водоканала есть удивительная часть, которой, конечно, не найдешь в колледже: действия при звонке с угрозами. Сотруднику придется дословно запомнить разговор, темп и манеру речи собеседника (развязная, напористая, неуверенная, вкрадчивая), характер лексики (с речевыми штампами и с часто повторяющимися словами-паразитами), отметить звуковой фон. Кроме того, охраннику стратегического объекта предстоит поработать переговорщиком и получить ответы на следующие вопросы: какие конкретные требования выдвигает человек, делает ли это от своего имени и на на каких условиях согласен отказаться от задуманного. Наконец, надо добиться максимального промежутка времени для принятия решения и так же максимально ограничить число людей, владеющих полученной информацией.

«Фонтанка» направила запрос Водоканалу, в котором попыталась выяснить, не видит ли руководство предприятия проблемы в возможном конфликте интересов. Там ответили, что разбираются в ситуации. Подрядчик по охране объектов на 2020 год будет определен по результатам конкурса.

Напомним, с приходом новой смольнинской администрации жизнь предприятия сильно изменилась: гендиректор Евгений Целиков был отправлен в отставку и сейчас находится под домашним арестом. Одновременно был провозглашен курс на аудит расходов Водоканала, с тем чтобы затормозить рост тарифов; так монополиста освободили от лишних расходов при покупке электроэнергии и страховании. Материалы проверки контрольно-счетной палаты в отношении ГУП параллельно передали следователям; справедливости ради отметим, что «Водопад» в этих документах назван среди редких предприятий, от участия в которых ГУП в 2016-2017 годах получал хоть какие-то дивиденды.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»